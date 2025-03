Sanità, a Skyway un focus sulla cooperazione transfrontaliera

Si svolgerà domani a Courmayeur, presso la sala conferenze di Skyway Monte Bianco, l'evento transfrontaliero 'Il trattato del Quirinale e la Cooperazione sanitaria transfrontaliera', organizzato nel quadro delle attività dei progetti 'ProSatif-Go - Pro salute alpina transfrontaliera Italia Francia' e 'Alcotraité' del bando Governance del Programma Interreg VI-A Italia-Francia 2021/27.

"Il progetto prende le mosse dal Trattato del Quirinale e si pone l'ambizioso obiettivo di porre le condizioni giuridiche affinché possa essere messa in atto una nuova politica transfrontaliera franco-italiana in ambito sanitario - commenta l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi -.Grazie alla collaborazione tra i partner di progetto l'intenzione è di giungere all'elaborazione di una proposta comune per la gestione della mobilità sanitaria transfrontaliera che contribuisca a ridurre gli ostacoli in tutti i settori relativi ai diritti dei pazienti, quali la riservatezza dei dati, l'accesso alle cartelle cliniche, gli aspetti giuridici, economici e sanitari connessi".

L'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, ricorda che "il Trattato del Quirinale è la base giuridica per risolvere i nodi alla cooperazione transfrontaliera anche in molti altri ambiti al di là di quello sanitario, per esempio quello dei trasporti e della biodiversità. In questo senso - continua Caveri, - nel corso del pomeriggio di domani si lavorerà per fare più in generale il punto sulla presenza di distorsioni nell'erogazione dei servizi e nella tutela del patrimonio naturale delle regioni transfrontaliere, in modo da migliorare, grazie allo strumento del Trattato la coesione dell'area transfrontaliera tra noi e la Francia".



