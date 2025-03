Legge elettorale, scattano i tre mesi per chiedere il referendum

Scatta da oggi il termine di tre mesi entro il quale "un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum" confermativo per la modifica della legge elettorale regionale votata a maggioranza semplice il 27 febbraio scorso. La riforma reintroduce le tre preferenze secondo il sistema già adottato per le elezioni comunali: nel caso di espressione di tre opzioni, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

La modifica alla legge regionale 3 del 1993 è stata pubblicata oggi con un'edizione straordinaria del bollettino della Regione. Nel documento, il presidente, Renzo Testolin, comunica inoltre che sono 2.117 gli elettori necessari per chiedere che si proceda a referendum confermativo, ovvero un cinquantesimo dei 105.804 totali dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali.

Il ricorso al referendum, già annunciato da Alberto Zucchi, presidente di Fdi Valle d'Aosta, è un'ipotesi che è stata condivisa in Consiglio Valle anche da Paolo Sammaritani (Lega) nel giorno della discussione della riforma elettorale.

Lo scorso gennaio una nota l'ufficio legislativo del Consiglio Valle aveva informato i consiglieri che la modifica della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta potrà entrare in vigore in tempo per le prossime consultazioni, previste a settembre, solo se non si procederà a referendum. In caso contrario si andrà al voto con la preferenza unica, dato che i termini per l'approvazione da parte del Consiglio Valle sono già scaduti alla metà del mese di gennaio.



