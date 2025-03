Insediato l'Osservatorio speciale per i prezzi al consumo

Si è insediato l'Osservatorio speciale per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi al consumo.

L'organismo nasce da un protocollo d'intesa firmato il 27 giugno 2024 tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell'Interno e UnionCamere. Inizialmente previsto per sei mesi, il progetto di monitoraggio è stato prorogato fino al 30 giugno 2025, con possibilità di ulteriore estensione.

L'Osservatorio speciale regionale è stato formalmente istituito con un decreto del presidente della Regione, che ne ha assunto il ruolo di coordinatore. Ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali e di categoria. Il segretariato dell'Osservatorio è gestito dalla presidenza della Regione con il supporto della Chambre Valdôtaine.

L'attività principale dell'Osservatorio è il monitoraggio sperimentale dei prezzi di alcuni prodotti alimentari e agroalimentari venduti nei mercati al dettaglio di Aosta. Ogni settimana vengono rilevati i prezzi di 49 prodotti suddivisi in categorie come frutta, ortaggi, carne, pesce, latticini e uova.

I dati, raccolti da operatori formati dalle associazioni dei consumatori, vengono trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, a UnionCamere Bmti e alla Camera di commercio. Il Garante elabora i dati e invia un report analitico all'Osservatorio.

L'obiettivo di questa iniziativa è di analizzare le tendenze dei prezzi e fornire indicazioni utili per la sorveglianza e la trasparenza del mercato, tutelando i consumatori e prevenendo eventuali distorsioni nei prezzi.



