Gimbe, in regione il 61% medici di famiglia ha oltre 1.500 assistiti

La Valle d'Aosta è il quarto territorio in Italia, tra le regioni e le province autonome, per quota di medici di medicina generale - il 61,1% - che superano i 1.500 assistiti. Al primo posto si piazza la Lombardia (74%), seguita da Veneto (68,7%) e provincia di Bolzano (65,1%). La media nazionale è pari al 51,7%. Lo riferisce Gimbe in base a dati ministeriali del 2023. La Valle d'Aosta si piazza invece settima per numero medio di assistiti - 1.416 - per medico di medicina generale. La media italiana è di 1.374.

Secondo la stima Gimbe, che ha tenuto in considerazione "il rapporto ottimale pari a un medico di medicina generale ogni 1.200 assistiti", al 1/o gennaio 2024 in regione mancano 14 mmg.

Tra il 2019 e il 2023 i mmg in Valle d'Aosta si sono ridotti del 7,9%, a fronte di una media nazionale della riduzione pari al 12,7%.

Nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -2 candidati (-20%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).



