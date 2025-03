Finanziamenti a progetti giovanili, al via YouthBank 2025

Da oggi e fino al 4 aprile prossimo, i giovani tra i 16 e i 25 anni potranno partecipare al bando di Youthbank Valle d'Aosta 2025, che ha come obiettivo quello di finanziare i migliori progetti di utilità sociale sul territorio valdostano. L'iniziativa è portata avanti in collaborazione con la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e con Plus.

Il bando è aperto ai gruppi di giovani formati da almeno due o tre persone e dovranno presentare le loro proposte in collaborazione con organizzazioni senza scopo di lucro. La Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta ha stanziato un fondo complessivo di 12 mila euro per finanziare i progetti migliori: il contributo sarà del 90 per cento delle spese, il restante 10 per cento del budget dovrà essere coperto tramite azioni di raccolta fondi.

''I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre - spiegano i giovani del Comitato di gestione di YouthBank -, il 14 aprile uscirà la lista dei vincitori. Come comitato di gestione abbiamo messo come contributo massimo 3.600 euro, che è il 90 per cento di quattro mila euro. Questo bando rappresenta un'opportunità unica per i giovani valdostani di mettersi in gioco e proporre progetti per la propria comunità''.



