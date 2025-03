Ad Aosta arriva Bref international short film festival

Si è ufficialmente aperta la possibilità per i giovani francofoni tra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Belgio di poter fare parte della ''giuria giovani'' del Bref International Short Film Festival, che si terrà dal 23 al 27 aprile ad Aosta. Si tratta del primo festival in Valle d'Aosta interamente dedicato ai cortometraggi organizzato da Aiace Vda. Questa prima edizione vuole dare voce al cinema emergente, prestando attenzione all'inclusività, ai valori della resistenza, declinati a 360 gradi.

Tra le iniziative della rassegna vi è la formazione di una giuria giovani francofona, ''dove il francese vuole essere la lingua per promuovere il confronto, il dialogo. I giovani interessati dovranno mandare una breve candidatura e per tutto il festival ospiteremo dieci giovani provenienti da Italia, Francia, Belgio e Svizzera che verranno coinvolti attivamente e che poi decreteranno il cortometraggio vincitore del ''premio giuria giovani''', spiega la referente della giuria giovani, Sara Colombini. Tra gli appuntamenti, anche una masterclass con il critico cinematografico Gianni Canova.

Il progetto è realizzato con la collaborazione di Alliance Francaise Aoste, la cui presidente, Christine Valeton, sottolinea: ''Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Aiace, ma soprattutto di poter lavorare con i giovani e valorizzare la lingua francese''.

Per partecipare occorre inviare entro il 31 marzo una breve lettera motivazionale a: info@breffilmfestival.it .



