Scuola, il 10 settembre la prima campanella in Valle d'Aosta

Inizieranno mercoledì 10 settembre prossimo le lezioni dell'anno scolastico 2025/2026 nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori. Lo comunica l'assessorato regionale al Sistema educativo. L'ultima campanella suonerà mercoledì 10 giugno 2026.

Oltre alle festività civili e religiose previste dall'attuale normativa (tutte le domeniche, il 1/o novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1/o gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1/o maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), sono previste altre sospensioni della didattica: vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre 2025 e dal 2 al 6 gennaio 2026; Fiera di Sant'Orso 30 e 31 gennaio 2026; vacanze d'inverno dal 16 al 18 febbraio 2026; vacanze pasquali dal 2 al 6 aprile 2026; ponte del Primo maggio (2 maggio); ponte del 2 giugno (1 giugno).

Possono iniziare prima del 10 settembre 2025 e terminare successivamente al 10 giugno 2026 le attività delle scuole secondarie superiori dove si svolgono attività di Pcto - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Asl - Alternanza scuola/lavoro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA