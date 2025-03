Sci, Giorgia Collomb oro in gigante ai mondiali juniores

Giorgia Collomb è campionessa del mondo junior di gigante. Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel parallelo a squadre a Saalbach, la valdostana classe 2006 sale sul gradino più alto del podio mondiale anche nella rassegna giovanile in corso di svolgimento a Tarvisio.

Seconda dopo la prima manche, la diciottenne carabiniera di La Thuile ha saputo guadagnare un'ulteriore posizione sfruttando l'uscita della svizzera Sue Piller, leader a metà gara: 2'04″72 il tempo dell'azzurra che vanta 56 centesimi di margine sull'altra elvetica Stefanie Grob e 0″62 sulla statunitense Elisa Bocock che completano il podio.

"E' incredibile. Non so bene cosa pensare - sono le sue prime parole - ma sono molto molto contenta. E' una giornata incredibile: la prima manche era molto difficile, con tanta velocità e non mi sarei mai aspettata di vincere oggi. Nella seconda manche ho semplicemente cercato di essere me stessa, di pensare al mio e di essere solo 'Giorgia' senza pensare ad altro".

Quinta piazza per l'altra valdostana Tatum Bieler (+0″66) che manca il podio per soli quattro centesimi di secondo.



Testolin e Grosjacques, 'Giorgia Collomb orgoglio della Valle d’Aosta'

"Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel parallelo a squadre a Saalbach, Giorgia Collomb si conferma grande promessa dello sci a livello internazionale. Con la sua determinazione, il suo talento e la sua dedizione, ha conquistato la vetta del mondo junior nello slalom gigante, regalando un momento di grande orgoglio alla Valle d'Aosta e a tutta l'Italia. Siamo certi che il suo successo ispirerà i nostri giovani atleti, confermando la Valle d'Aosta come terra di eccellenza nello sci. È stato emozionante seguire Giorgia in questa avventura, e siamo certi che questo è solo l'inizio di una carriera brillante e ricca di successi”. Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, dopo l'oro in gigante della carabiniera di La Thuile ai mondiali juniores di Tarvisio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA