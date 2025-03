Rv, attivare ad Aosta i corsi di francese per insegnanti

Rassemblement Valdôtain "desidera sottolineare e ribadire la necessità impellente di attivare i corsi di abilitazione all'insegnamento della lingua francese per i vincitori del concorso all'interno del polo universitario di Aosta". Il riferimento è alla necessità degli insegnanti valdostani di recarsi a Milano per frequentare il corso di formazione. "Chiediamo all'assessore" Jean-Pierre Guichardaz "di agire immediatamente per garantire l'attivazione dei corsi di abilitazione ad Aosta e proteggere così i diritti degli insegnanti e la specificità del nostro sistema scolastico regionale". Così in una nota la Commissione 'Identité, culture, école' di Rv.

"Sottolineiamo anche - prosegue Rv - che è fondamentale organizzare corsi di abilitazione per altre materie, oltre al francese, per garantire una formazione completa ed equa per tutti gli insegnanti della nostra Regione".

Rassemblement Valdôtain insiste sul fatto che "la Regione autonoma Valle d'Aosta, che attualmente ha una competenza concorrente in materia di legislazione scolastica, dovrebbe puntare ad acquisire una competenza primaria per poter agire concretamente di fronte alle decisioni prese a livello nazionale.

Constatiamo con preoccupazione che l'inerzia dell'assessore alle Attività e ai beni culturali, al sistema educativo e alle politiche delle relazioni intergenerazionali contribuisce direttamente a questa situazione inaccettabile. Invece di difendere gli interessi degli insegnanti e del sistema educativo valdostano, sembra allinearsi senza riserve alle direttive di Roma, a differenza di quanto avviene in altre realtà autonome".





