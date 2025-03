Iss, il 38% dei valdostani con peso in eccesso

Il 33,3% dei valdostani è in sovrappeso, l'8,1% è obeso e al 38% va consigliato di perdere peso perché in eccesso ponderale (eccessivo accumulo di grasso corporeo).

I dati emergono dal sistema di sorveglianza Passi dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per il biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza di 18-69enni, diffusi alla vigilia della Giornata mondiale dell'obesità che ricorre domani. I valori della Valle d'Aosta sono simili a quelli medi nazionali (32,7% di italiani in sovrappeso, 10,4% di obesi e 43,1% in eccesso ponderale).

Molte persone che sono in sovrappeso, avverte l'Iss, "se non intervengono con cambiamenti nello stile di vita, possono progredire verso l'obesità che si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche - come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, problemi articolari - che riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità".



