Casinò di Saint Vincent, a febbraio +21% di incassi

Il mese di febbraio si chiude al Casinò di Saint-Vincent con un incasso di 6.881.824 euro: uno scostamento positivo di 1.205.453 euro (+21,2%) sullo stesso mese del 2024. Lo riferisce in una nota la Casinò de la Vallée spa.

Le slot machine incassano 3.467.030 euro, con un incremento degli introiti di 229.106 euro (+7,1%), mentre i giochi da tavolo incassano 3.414.794 euro, più 976.347 euro (+40,1%). Gli ingressi sono 25.305, in lieve calo (-0,8%) rispetto allo stesso mese del 2024.

Per quanto riguarda il Grand Hotel Billia, nel mese di febbraio 2025 gli introiti delle vendite dirette ammontano a 596.893 euro, 139.335 euro in più (+30,5%) rispetto allo stesso mese del 2024. L'occupazione media delle camere è stata del 50,5%, contro il 45% dello stesso mese del 2024.



