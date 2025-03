Black out a Cervinia, disagi per gli sciatori sugli impianti a fune

A causa di un problema alla rete elettrica che ha coinvolto gran parte della Valtournenche, stamane si sono verificati dei disagi su alcuni impianti a fune del comprensorio sciistico gestito dalla Cervino spa, che comprende le piste di Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois, affollate in questa giornata di vacanze di Carnevale.

In determinati casi è stato necessario sospendere l'accesso agli impianti.

"C'è stato un black out della rete nazionale. Abbiamo subito messo in funzione i nostri generatori: il tempo tecnico per avviarli e la situazione è rientrata. Siamo tornati a regime, tutti gli impianti della nostra vallata sono ora in funzione", spiega Daniele Herin, responsabile operativo della Cervino spa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA