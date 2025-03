Torna ad Aosta Art Ciocc, la festa del cioccolato artigianale

Torna ad Aosta per la 16/a edizione 'Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri', la festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che arriverà in piazza Chanoux dal 7 al 9 marzo prossimi, dalle 9 alle 21.

I maestri cioccolatieri legati al tour provengono da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia.

Il cioccolato creato artigianalmente sarà presente in svariate tipologie e forme: tartufi, cremini, cuneesi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, liquori al cioccolato e 'spezzati' di vari gusti. Non mancheranno alcune specialità dolci come cannoli, pasta di mandorle, bretzel e creme spalmabili.

Venerdì 7 alle 15.30 e sabato 8 alle 11 si terrà una lezione aperta sul cioccolato per scoprire l'origine del cacao e i princìpi base per la realizzazione di un cioccolatino.

Art & Ciocc è organizzata da Mark. co. & co. srl con il patrocinio del Comune di Aosta e la collaborazione di Confcommercio Valle d'Aosta.



