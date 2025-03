Sci, ok della Fis alle tre gare femminili di La Thuile

Via libera della Fis alle tre gare di velocità di coppa del mondo femminile in programma dal 13 al 15 marzo prossimi a La Thuile, in Valle d'Aosta. Lo annuncia in una nota il comitato organizzatore locale.

La Fis, con il suo tecnico incaricato Jean-Philippe Vuillet, ha effettuato il consueto controllo neve sulla pista 3-Franco Berthod che si presenta in "ottime condizioni": esame passato, via libera alle ultime gare che andranno a precedere le Finali di Sun Valley.

La località valdostana ospiterà per la terza volta le migliori velociste al mondo. Venerdì 14 marzo è in programma una discesa libera, sabato 15 un superG mentre è ancora da decidere la gara di recupero assegnata giovedì 13.

I tecnici intanto sono in pista da giorni per proseguire con gli allestimenti delle reti di sicurezza e l'installazione delle postazioni televisive. Da mercoledì è iniziato anche il lavoro di preparazione della neve: nella parte alta del pendio, due mezzi battipista agganciati con il verricello hanno agevolato l'iniezione di acqua nel terreno, che unito alla battitura, permetterà di avere una superficie più compatta.



