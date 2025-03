Legge elettorale, Vda aperta 'iniqua e fuori tempo massimo'

"La maggioranza dei 19 maschi Uv-Pd, dopo aver votato in solitaria la legge per le elezioni generali comunali, giovedì 27 febbraio ha deciso di modificare, senza confronti, anche le regole per le elezioni regionali. Un'unica modifica che riporta alle tre preferenze di cui una di genere venduta come 'un grande momento di verità su chi vuole veramente cominciare a provare a mettere fine a un evidente deficit di democrazia' e un ordine del giorno per chiedere, a loro stessi, di presentare una proposta di legge per introdurre l'obbligo della presenza di entrambi i generi nella giunta regionale".

Così la coalizione politica Valle d'Aosta aperta in una nota.

"Come Valle d'Aosta Aperta, nell'unico incontro avuto ad ottobre con le forze politiche al governo, avevamo chiesto che, oltre alla presenza in giunta, fosse introdotta la doppia preferenza di genere o in alternativa la tripla preferenza con l'alternanza dei generi, ma non abbiamo avuto nessuna risposta e entrambe le proposte presentate non solo erano sotto il minimo sindacale, ma un momento di verità rispetto alla misoginia di questa maggioranza".

"Rispetto alla proposta di legge 58 che prevedeva l'elezione diretta del presidente della giunta, come forze politiche di Valle d'Aosta Aperta, in accordo con Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista, abbiamo chiesto alla nostra consigliera Erika Guichardaz di non votarla. La proposta di legge era stata depositata nell'aprile del 2022 e nel frattempo il contesto politico è cambiato. Le destre ovunque spingono per sistemi elettorali che diano molto, troppo, potere ad una sola persona".



