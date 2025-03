Legge elettorale, Rete civica e Verdi 'peggio non poteva andare'

"Peggio di così non poteva andare".

Così in una nota Rete Civica ed Europa verde vda sulle modifiche alla legge elettorale regionale introdotte a maggioranza dal Consiglio Valle giovedì scorso.

Si tratta di "un fallimento sui contenuti, perché non c'è stata nessuna riforma, lo ha riconosciuto persino il presidente della prima commissione, Erik Lavevaz. Di due proposte di legge di Uv e Pd che affrontavamo i vari aspetti del sistema elettorale è rimasto solo il ritorno alle tre preferenze, in una formulazione tale da non garantire neppure l'obbligo di esprimere preferenze per entrambi i generi; sarà possibile, ad esempio, votare solo due uomini. Il nodo della stabilità di governo che doveva essere la base di tutto è stato cancellato".

Ma anche di "un fallimento numerico. La legge è stata approvata con una maggioranza esigua, di 19 consiglieri, senza riuscire a coinvolgere nessun gruppo della minoranza consiliare.

E questo significa che sulla legge verrà richiesto il referendum confermativo e che - essendo fra l'altro un referendum popolare senza quorum - chi andrà a votarlo deciderà".

Infine, secondo Rete civica ed Europa verde, è anche "un fallimento sui tempi. Ci sono stati quattro anni di tempo per fare una vera legge di riforma, che non è arrivata. Anche la modifica minimale è stata approvata fuori tempo massimo.

Infatti, come hanno evidenziato gli uffici della presidenza del Consiglio, la semplice richiesta di referendum confermativo, già annunciata, bloccherà la promulgazione della legge che non entrerà in vigore in tempo per le elezioni regionali del settembre 2025. Quindi una legge che non avrà nessuna efficacia per questa tornata elettorale. Alle regionali del 28 settembre si voterà comunque con la preferenza unica!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA