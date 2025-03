Ivrea-Santhià, Ferrante (Mit) 'bypass boccata d'ossigeno'

"La riapertura del viadotto Camolesa è una boccata d'ossigeno per la Valle d'Aosta e per il Piemonte.

Come avevo già annunciato lo scorso 7 febbraio in occasione del convegno sui trasporti organizzato a Saint-Vincent da Forza Italia Valle d'Aosta, il bypass autostradale lungo la bretella di collegamento tra Santhià e Ivrea è pronto per essere aperto al traffico". Così il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

"Già da oggi - aggiunge - viene riattivato il senso di marcia in direzione sud verso Milano e, dopo gli ultimi collaudi, la prossima settimana sarà riaperto il traffico anche in direzione nord, con la completa rimozione dei restringimenti.

Un risultato di importanza fondamentale per la viabilità e la logistica, a vantaggio di cittadini e imprese, raggiunto anche grazie al costante raccordo con i territori interessati, in particolare con il presidente Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi per il Piemonte, e su impulso della coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta Emily Rini.

Come Mit continueremo ad assicurare il massimo impegno per rendere sempre più efficace, sicura e moderna la rete nazionale dei trasporti".



