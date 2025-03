Aosta, apre il nuovo nido d'infanzia del quartiere Dora

Aprirà lunedì 3 marzo il nuovo nido d'infanzia di piazza Battaglione Cervino, nel quartiere Dora, ad Aosta. Realizzato nell'ambito del Pnrr e con fondi propri del Comune, vedrà l'inserimento dei primi 13 tra bambini e bambine a partire dai sei mesi di età.

La struttura - gestita in concessione dalla cooperativa sociale Leone Rosso - sorge nell'area prima occupata dal prefabbricato nato negli anni 1973-1974 come centro sociale del quartiere e poi trasformato negli anni successivi prima in biblioteca e successivamente in mensa per gli studenti della scuola elementare. Gli spazi del nido accoglieranno a pieno regime 24 bambini, divisi in due sezioni. Gli uffici comunali stanno provvedendo in questi giorni alle assegnazioni dei posti ancora disponibili.

Oltre alle aule, le aree dedicate ai bimbi comprendono la zona di ingresso e di accoglienza dotata di armadietti, uno spazio comune per le attività, una sala sonno e due bagni. La struttura dispone anche di un giardino d'inverno interno con un tappeto di erba sintetica e un vero acero rosso, mentre all'esterno è presente un'area verde attrezzata. Particolare attenzione - fa sapere il Comune - è stata riservata dal progetto al risparmio energetico e all'impatto ambientale.

Commenta l'assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati: "Come amministrazione comunale siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a completare nei tempi serrati stabiliti dal Pnrr un'opera di grande rilievo per il quartiere Dora e per l'intera città". Inoltre "Aosta si conferma particolarmente attenta ai bisogni dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie, con un'offerta nei nidi d'infanzia comunali in costante crescita che, dai 126 iniziali, ha raggiunto il numero di 174 posti, con un incremento del 40%".



