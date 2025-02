Sci alpino, sono 46 i nuovi aspiranti maestri

Sono 46 gli aspiranti maestri di sci alpino, ammessi al 51/o corso di formazione intitolato alla memoria di Davide Merlet. Gli esiti del concorso sono stati pubblicati al termine del test tecnico attitudinale iniziato martedì e concluso ieri.

Sulle piste di Pila si sono presentati 95 candidati, impegnati nello slalom gigante di sbarramento che si è disputato sulla pista Bellevue tra martedì e mercoledì, per via delle condizioni meteo. Subito dopo, sciata in campo libero e confronto con gli istruttori nazionali, a precedere le quattro prove d'esame di ieri mattina.

I 65 candidati rimasti (54 ammessi dal gigante e 11 esonerati dalla prova a tempo) hanno dovuto mostrare alla commissione d'esame una sequenza di curve ad arco corto, due di arco medio, per poi cimentarsi in una sciata su terreno non battuto e in mezzo alla neve fresca.



