Sci, a Pila crescono del 3% gli accessi agli impianti a fune

"Abbiamo ricevuto dalla società Pila spa i dati relativi ai primi ingressi alla data del 25 febbraio che sono stati 380.143 unità, in crescita del 3% rispetto alla passata stagione già record, con un +11% rispetto alla stagione 2022/23 e +46% rispetto alla stagione 2021/22". Così il sindaco di Gressan, Michel Martinet, in Consiglio comunale.

"Questi dati, così positivi, ci confortano - ha aggiunto il primo cittadino nella riunione di ieri pomeriggio - e ci convincono a continuare sulla strada intrapresa di sostegno al miglioramento di Pila, che si dimostra la strada giusta per continuare a far crescere la nostra località, sia da un punto di vista turistico sia da un punto di vista sociale.

Ricordo che avere sul proprio territorio una realtà come la conca di Pila vuol dire riuscire ad avere posti di lavoro, quali ad esempio gli addetti della società Pila, i maestri di sci, gli operatori turistici che costituiscono le fondamenta di uno sviluppo sociale solido ed economicamente molto positivo.

Continueremo quindi a collaborare fattivamente con la società Pila spa, nel rispetto dei ruoli di ognuno, per uno sviluppo sostenibile, che tenga conto della bellezza naturale del sito al fine di mantenere ed incrementare questa situazione di benessere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA