Famiglia colpita dall'incendio a Challand, scatta raccolta fondi

L'amministrazione comunale di Challand-Saint-Victor, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, promuove una raccolta fondi per sostenere Luca Moussanet e la sua famiglia, dopo l'incendio che il 24 febbraio scorso ha distrutto il loro fienile e causato danni ingenti alla loro abitazione principale in frazione Abaz, rendendola attualmente inagibile.

Il rogo ha compromesso in modo significativo la struttura, rendendo necessaria un'ordinanza di inagibilità temporanea da parte del sindaco, che coinvolge anche la stalla adiacente. La raccolta fondi nasce per "offrire un aiuto concreto alla famiglia, permettendo loro di affrontare le spese più urgenti e avviare i primi interventi per il recupero della loro abitazione".

Chiunque desideri partecipare a questa iniziativa di aiuto può effettuare una donazione tramite bonifico bancario all'Iban IT73G0306909606100000005667 (Banca Intesa Sanpaolo), intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta con la causale "Sostegno alla famiglia Moussanet - incendio Challand-Saint-Victor". Il sostegno verrà raccolto in un fondo per poi essere trasferito alla famiglia.

"Quanto accaduto colpisce tutta la nostra comunità", spiega il sindaco di Challand-Saint-Victor, Michel Savin. "L'avvio di questa raccolta fondi rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia Moussanet, affinché possano ripartire al più presto e lasciarsi alle spalle questa dura prova. Sappiamo che la generosità della nostra gente farà la differenza in questo momento così difficile".



