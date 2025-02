Atletica, Mei: "Difficile crescere giovani senza nuovi impianti"

"Abbiamo chiesto al ministro competente i fondi necessari per costruire nuovi impianti al coperto, soprattutto al Nord, ma ci è stato risposto che non ci sono fondi per le infrastrutture di questo tipo. Forse si potrà fare qualcosa al Sud. In queste condizioni è davvero difficile poter soddisfare le esigenze delle società e poter far crescere i nostri giovani". Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, intervenendo durante un incontro con il Panathlon club du Val d'Aoste. Lo riporta una nota dell'associazione culturale che opera in campo sportivo.

Tra i temi affrontati, anche la possibilità di perseguire il modello statunitense di studio e sport: Mei ha affermato che "sarebbe una gran cosa anche per l'Italia, ma manca la cultura sportiva e la mentalità per coniugare le due cose. Certo, sarebbe auspicabile, soprattutto per la nostra disciplina, poter seguire questo modello".

Sullo stato di salute dell'atletica italiana, Mei ha sottolineato che "i risultati ottenuti in questi ultimi anni ci hanno portato ad alzare l'asticella anche al nostro interno, alzando i criteri di entrata, perché ci rendiamo conto che il nostro orizzonte si sta elevando".



