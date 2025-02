"È in corso un confronto con il ministero dello Sport per la realizzazione di piccoli impianti da destinare all'atletica: apprezziamo l'impegno assunto, comprendendo che al momento diventa difficile prevedere un progetto di impiantistica ad ampio respiro per la costruzione di grandi strutture". Lo spiega il presidente della Fidal, Stefano Mei, in merito alle sue dichiarazioni riportate in una nota del Panathlon club du Val d'Aoste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA