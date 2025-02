Aosta, via Monte Vodice riapre sabato pomeriggio

Nel pomeriggio di domani, sabato 1/o marzo, via Monte Vodice sarà riaperta al traffico. Lo comunicano il Comune di Aosta e la società Services des Eaux Valdôtaines (Sev) in merito alla strada dove si è lavorato per far fronte alla rottura della rete fognaria, scoperta dopo l'apertura di una voragine l'8 gennaio scorso.

Comune e Sev fanno sapere che sono terminate le operazioni di riempimento e di consolidamento degli scavi, di gettata del cemento di copertura e di finitura. La riapertura avverrà quindi domani pomeriggio, dopo gli ultimi interventi di pulizia, con le limitazioni precedentemente in vigore per quanto riguarda i mezzi con lunghezza pari o superiore a 12 metri.

La zona già interessata dagli scavi resterà, comunque, in parte, area di cantiere con l'occupazione di alcuni stalli di sosta, Sev sta già procedendo alle operazioni propedeutiche all'attuazione del prossimo intervento di copertura della tubatura ('relining') nel tratto compreso tra via Monte Pasubio e corso Saint-Martin-de-Corléans.

Queste operazioni prevedono l'allargamento di tre pozzetti (con spostamento delle relative caditoie) uno dei quali, vicino alla rotatoria congiungente via Adamello, corso Saint-Martin-de-Corléans e via Monte Vodice, comporterà alcune modifiche alla circolazione nella zona della rotatoria stessa, presumibilmente verso metà/fine della prossima settimana (seguiranno comunicazioni in tal senso).



