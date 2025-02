Fratelli d'Italia, a La Thuile una tre giorni sulla montagna

Dall'11 al 13 aprile Fratelli d'Italia si riunirà a La Thuile per una tre giorni dedicata alla montagna. L'appuntamento è stato annunciato in una conferenza stampa dal deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fdi in commissione Affari costituzionali, e da Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta.

Urzì ha inoltre sottolineato che il partito è "pronto a governare la Valle d'Aosta, a tingere di blu anche questa regione. Il nostro obiettivo strategico sono le elezioni regionali" previste nel prossimo autunno, "è per noi un obiettivo prioritario''. Quindi ha aggiunto: ''Riteniamo che questo sia un obiettivo realistico e perseguibile, e ci candidiamo a essere una forza determinante per costruire un governo dell'autonomia, l'autonomia è proprietà di tutti i valdostani e anche di Fratelli d'Italia. La sinistra e gli autonomisti hanno investito tutto per parlare di autonomia, ma l'unico governo che ha portato una legge sull'autonomia è quello di Giorgia Meloni''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA