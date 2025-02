Autonomia differenziata, Testolin 'intesa con lo Stato per i Lep in Valle d'Aosta'

"Il dibattito politico, amministrativo e istituzionale tra Regione e Stato, che scaturisce dall'elaborazione e dall'applicazione dei Lep sul nostro territorio deve tradursi in un'azione di adattamento dei Livelli essenziali delle prestazioni ad una realtà di montagna a bassa densità abitativa come quella della nostra regione. Azione che può esplicitarsi ai sensi dello Statuto speciale con norme di attuazione, in relazione al particolare ordinamento regionale, oppure con accordi o intese con lo Stato nell'ambito del principio della leale collaborazione". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, a seguito dell'audizione di oggi presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, riunita ad Aosta, nell'ambito dell'attuazione dell'Autonomia differenziata.

"Sulla base di questa considerazione - ha aggiunto Testolin - , ci siamo approcciati alla Commissione parlamentare oggi in Valle d'Aosta per una indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Una considerazione la nostra che mantiene fermo il punto dell'impegno che la Regione ha, e ha sempre avuto, per offrire e garantire a tutti i valdostani - e soprattutto a coloro che hanno scelto di abitare e vivere nei piccoli centri di montagna - i servizi, dalla scuola ai trasporti scolastici, dalla rete di supporto sociale alle proposte formative per l'inserimento lavorativo, ma soprattutto per l'assistenza sanitaria, che la Valle d'Aosta ha voluto adeguare con Lea aggiuntivi, garantiti con un impegno finanziario annuale di 2 milioni e mezzo di euro".



Autonomia, Spelgatti 'Valle d'Aosta esporti sue peculiarità'

“Non possiamo che difendere con le unghie e con i denti, orgogliosi, la nostra autonomia e tutto ciò che l’autonomia comporta. E di conseguenza non possiamo pensare a non esportare il più possibile”. Così la senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti (Lega) ai giornalisti durante il punto stampa per il 18/o incontro del ciclo di audizioni focalizzato sull'indagine conoscitiva sui Livelli essenziali di prestazione (Lep), nell'ambito dell'attuazione dell'Autonomia differenziata.

“Avrete modo di cogliere tante sfumature della nostra autonomia, della quale si sono da poco celebrati i 79 anni dall’inizio del suo percorso. E’ fondamentale non appiattire le autonomie speciali”, ha aggiunto il deputato valdostano Franco Manes (Misto-Minoranza linguistiche) rivolgendosi ai commissari.

