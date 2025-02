Autonomia differenziata, Silvestro 'dalla Valle d'Aosta spunti importanti'

"Anche l'incontro di oggi si è rivelato estremamente significativo. La Regione autonoma Valle d'Aosta rappresenta un esempio di autonomia che ci offre spunti importanti per valutare lo stato dei servizi essenziali nei territori con competenze particolarmente avanzate". Così il senatore Francesco Silvestro (Fi), presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, oggi ad Aosta per il 18/o incontro del ciclo di audizioni focalizzato sull'indagine conoscitiva sui Livelli essenziali di prestazione (Lep), nell'ambito dell'attuazione dell'Autonomia differenziata.

"Il confronto - ha aggiunto - con le istituzioni locali, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e i sindacati ha evidenziato alcune criticità, in particolare il calo della natalità, con dati superiori alla media nazionale. Questo fenomeno incide anche sulla carenza di forza lavoro, soprattutto nel comparto del turismo, settore di grande rilievo per la Regione. Un'ulteriore problematica emersa riguarda la carenza di trasporti adeguati e di infrastrutture efficienti, che spesso rendono il territorio poco connesso e meno accessibile, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei servizi e sulle opportunità economiche locali.

Il dialogo instaurato e la documentazione raccolta durante questa missione saranno fondamentali per elaborare un'analisi approfondita che possa supportare l'esercizio delle funzioni del Parlamento in questa delicata materia".



