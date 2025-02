Via libera all'election day, 'operazione di buon senso'

Con 19 voti a favore, cinque contrari e 11 astensioni il Consiglio Valle ha approvato il disegno di legge 'Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali'. Il testo è composto da otto articoli, e prevede, tra l'altro, che nel 2025 le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nella data che sarà stabilita con decreto del presidente della Regione, probabilmente alla fine del prossimo settembre.

Accesa la discussione in aula tra maggioranza e opposizione, in particolare su quorum e limite dei mandati. La votazione si è svolta con la formula del voto segreto.

"L'accorpamento delle elezioni regionali e comunali nella stessa data - ha detto Aurelio Marguerettaz (Union valdotaine) - è stato deciso per razionalizzare e semplificare le procedure elettorali, dato che i periodi previsti per ciascuna consultazione non coincidevano ma erano molto ravvicinati. In analogia con le disposizioni statali, sono introdotte misure per agevolare il raggiungimento del quorum nei comuni fino a 15.000 abitanti dove vi sia una sola lista ammessa, riducendo la soglia di partecipazione dal 50% al 40%". Con un emendamento sono stati aumentati i mandati per i Comuni fino a 5.000 abitanti per sindaco o vicesindaco. Inoltre gli importi dell'indennità di funzione del Sindaco sono stati rimodulati. "E' un disegno di legge di buon senso - ha aggiunto Marguerettaz - che dà risposte ai nostri amministratori e che è stato elaborato su impulso del Cpel. Confidiamo che l'attività dei nostri Sindaci non sia solo gratificata a parole, ma lo sia nei fatti, perché trattare i Sindaci come dei mendicanti o dei lacché del Consiglio Valle non è solo vergognoso, ma offende profondamente sia i Sindaci che la nostra Assemblea".



