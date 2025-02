Usl Vda, 'i dati Lea ancora insoddisfacenti ma migliorano'

Nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del nuovo sistema di garanzia Agenas, "il giudizio resta ancora negativo, seppur in miglioramento". Lo scrive in una nota l'Usl della Valle d'Aosta, aggiungendo: "Tradizionalmente, la Valle d'Aosta ha avuto difficoltà nel sistema di valutazione Lea, che, pensato per realtà molto più grandi e 'lineari', penalizza le specificità di una regione alpina con una popolazione molto piccola e soprattutto non riconoscono le scelte organizzazione sanitarie effettuate grazie all'autonomia regionale. Nel 2023 il punteggio complessivo supera per la prima volta nella storia della Regione (ad eccezione dell'anomalia del 2020 legata alla pandemia da Covid-19), il livello soglia di 160, registrando un valore di 164,11, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti".

Nelle tre aree monitorate, la 'Prevenzione' mostra il miglioramento più evidente, l''Area ospedaliera' migliora, il 'Territorio' rimane l'area più critica. "In merito all'area Territoriale, ad esempio - commenta il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - avere solo 3 minuti in più di tempo (uno in meno dell'anno scorso) per l'arrivo delle ambulanze rispetto allo standard nazionale, è a mio parere un successo. Lo standard è fatto evidentemente su un territorio con dentro città, pianura, collina e montagna, e non è applicabile ad una regione interamente montana".

"Mi preme anche sottolineare - prosegue Uberti - che in merito a tali indagini siamo di fronte ad una certa confusione che disorienta anche gli addetti ai lavori. Da fine anno scorso, ad esempio, sono state presentate diverse indagini. Quella di Agenas sulla 'Valutazione multidimensionale delle aziende' forniva una valutazione nei nostri confronti negativa per la Prevenzione e positiva per il Territorio, mentre oggi a poche settimane di distanza, dal Ministero, una 'Valutazione LEA' opposta, positiva per la Prevenzione e negativa per il Territorio. Nello studio di Agenas veniva giudicato basso il livello di attrezzature che invece nello studio sul 'Sistema salute' di solo 4 giorni precedenti era giudicato molto buono.

Mi sembra evidente che serva un approfondimento e un riordino dei sistemi di valutazione a livello centrale".

"I dati sono uno strumento di sintesi - dice l'Assessore Carlo Marzi - e se da un certo punto di vista comincia a vedersi l'attenzione che ad essi stiamo ponendo, perchè i dati 2023 sono i migliori di sempre, da un'altra prospettiva non siamo soddisfatti. Ma sopra ogni cosa non siamo d'accordo con la fotografia che viene fatta alla sanità valdostana che non può essere inserita in modelli massivi e generalisti".



