Indebiti contributi per gestione alpeggio, ridotta la pena

I giudici della Corte d'appello di Torino hanno condannato a un anno e dieci giorni (pena sospesa) Donato Orsières, di 56 anni, di Saint-Denis, ex impiegato forestale dell'assessorato regionale all'agricoltura, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche relativi alla gestione di alcuni pascoli a Pontey. E' caduta invece l'accusa d'abuso d'ufficio, in quanto non è più reato, e la condanna è così stata ridotta di circa due mesi. In primo grado, a maggio del 2023, il giudice Marco Tornatore lo aveva condannato a 14 mesi di reclusione. A portarlo a processo è stato l'ufficio della procura europea di Torino, che per lui aveva chiesto il giudizio immediato.

Le indagini erano state condotte dal Corpo forestale della Valle d'Aosta e dalla Guardia di finanza. Secondo gli inquirenti, Orsières (difeso da Ascanio Donadio e Corinne Margueret), titolare di un'impresa zootecnica, quando era impiegato agli uffici dell'agricoltura avrebbe "presentato al proprio ufficio (sottoscrivendone anche la ricezione) specifiche richieste di contribuzione in materia di pascoli, indicando falsamente di aver condotto e pascolato un alpeggio sito nella Bassa Valle d'Aosta, negli anni 2020 e 2021, percependo indebitamente contributi pubblici in danno dell'Unione Europea per un ammontare di circa 15.000 euro".



