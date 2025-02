"Crescere+", al via programma di attività a Plus Aosta

Si intitola "Crescere+" il programma di attività promosso dalla cooperativa sociale 'L'Esprit à l'Envers' in collaborazione con Plus Aosta per accompagnare i giovani in un percorso di crescita attraverso esperienze formative e artistiche. "Un'opportunità unica - si legge nella presentazione - per affrontare temi cruciali come il mondo del lavoro, la sessualità, le emozioni, la comunicazione e lo sport.

Ma anche corsi per scoprire le proprie passioni".

Approvato nell'ambito dell'Avviso pubblico 1-2024 'Giovani in città', il progetto prevede quattro iniziative strutturate in percorsi tematici che si svolgeranno tra marzo e aprile 2025. La prima è 'Plus Visions', tre laboratori dinamici digitali che affrontano tematiche fondamentali per i giovani (lavoro, sessualità, emozioni), con un format interattivo e coinvolgente.

La seconda è 'On The Ring', corso di avvicinamento alla boxe pensata come strumento per contrastare ogni forma di bullismo.

La terza è 'Plus Podcast', laboratorio di creazione di podcast rivolto ai giovani. La quarta è 'Corsi+', che prevede anche tre mini-corsi alla scoperta delle passioni (scenotecnica, videoediting con strumenti mobile, illustrazione). Tutte le attività del progetto sono gratuite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA