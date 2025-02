Caveri, 'sfruttare l'occasione data dal progetto A-Mont'

"Bisogna sfruttare l'occasione data dalla partecipazione al progetto 'A-Mont' per lavorare fattivamente sulle tematiche che interessano il territorio come il problema dello spopolamento, della mobilità e dei trasporti, analizzando puntualmente le conseguenze sulle popolazioni locali". Lo ha detto l'assessore regionale degli affari europei e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, a margine della presentazione dei primi risultati delle analisi condotte nell'ambito del progetto "A-Mont - Accordo quadro transfrontaliero montano", finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

"Per delineare un accordo quadro comune - ha aggiunto - è necessario partire da premessa importante, e cioè che questa area geografica ha radici storiche che vanno oltre i confini nazionali contemporanei. A questo è necessario unire l'insegnamento e i risultati ottenuti grazie ai Programmi Interreg che hanno il merito di dar voce ai territori. La stessa prima forma di programmazione Interreg, risalente a 30 anni fa, ha preso in realtà forma grazie a iniziative di cooperazione prettamente locali, come la Cotrao, per arrivare oggi al Trattato del Quirinale, che rappresenta la massima espressione dell'attività di cooperazione".

Nel corso dell'incontro, il soggetto incaricato dello studio "Mot - Mission operationnelle transfrontalière" ha presentato lo stato dell'arte della cooperazione, in termini di dati, punti di forza, debolezze e opportunità e sfide proprie del territorio tra Piemonte, Valle d'Aosta e Savoia, indentificandone le principali priorità strategiche.



