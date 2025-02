Autostrada Ivrea-Santhià, verso apertura parziale bypass

L'obiettivo è di giungere nel prossimo fine settimana ad un'apertura parziale del bypass sul raccordo autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià, in modo da contenere code e rallentamenti in concomitanza con lo svolgimento del Carnevale di Ivrea e con il grande afflusso di sciatori in Valle d'Aosta. "Il contatto con la nuova società è costante e proficuo. Come Regione Valle d'Aosta avevamo chiesto di seguire il cantiere per il bypass con molta attenzione e così è stato fatto: i lavori sono in fase molto avanzata" sottolinea l'assessore ai trasporti della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy. Prima dell'apertura parziale, in questa prima fase solo in direzione Santhià, sono ancora necessari dei collaudi e delle autorizzazioni che dovrebbero essere completati nei prossimi giorni.



