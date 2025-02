Autostrada Ivrea-Santhià, Rixi conferma apertura bypass

"Il viadotto Camolesa riapre sabato 1 marzo". Ad annunciarlo il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi. "Il bypass sarà riaperto in un senso di marcia, garantendo un primo, significativo passo verso il ritorno alla normalità per i residenti e le imprese tra i caselli autostradali di Albiano e Santhià. La settimana successiva, sarà completato il riavvio del traffico con l'apertura del secondo senso di marcia".

Il viadotto, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, è chiuso ai mezzi pesanti da oltre un anno. Il bypass appena realizzato garantirà una fluidificazione del traffico e dovrebbe evitare gli ingorghi.

"La collaborazione fra il Ministero delle Infrastrutture e la rappresentanza del territorio ha portato alla risoluzione di un problema annoso - dice in merito la senatrice Nicoletta Spelgatti - con questo intervento, fortemente voluto dalla Lega per superare le criticità rilevate sia dal Piemonte che dalla Valle d'Aosta, garantiremo finalmente una circolazione più rapida e sicura".



