Viabilità e parcheggi, Confcommercio 'Aosta copi da Merano'

"Durante l'incontro abbiamo provveduto ad evidenziare il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali di altre città, portando come caso studio il comune di Merano, realtà paragonabile ad Aosta, dove hanno trovato un corretto connubio tra le esigenze di mobilità e di accessibilità al centro tramite adeguati parcheggi". Così Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta, dopo aver preso parte all'incontro, in ambito regionale, sulla 'Riconsiderazione del piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art.19 della l.r. 11/98', nell'ambito della fase di partecipazione pubblica come portatori d'interesse.

L'associazione di categoria ha sottolineato le "persistenti criticità che affliggono il capoluogo valdostano, in particolare la congestione del traffico e la carenza di parcheggi nelle immediate vicinanze del centro città, problematiche che impattano significativamente sulle attività commerciali non solo del centro storico ma di diverse zone di Aosta". In questo senso, Confcommercio esprime "preoccupazione per la mancanza di risposte concrete durante l'incontro su questi due aspetti fondamentali per il futuro del commercio cittadino, ribadendo la necessità di interventi mirati nel nuovo piano regolatore per garantire una migliore fruibilità del centro città".

Secondo Confcommercio Aosta "la revisione del piano regolatore deve rappresentare uno strumento di sviluppo e non un ulteriore ostacolo per le attività commerciali che già affrontano significative sfide di mercato".



