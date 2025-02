Delegazione Forza Italia a Roma per opere in Valle d'Aosta

I lavori in corso di realizzazione e i progetti in corso di definizione in Valle d'Aosta, lungo le direttrici delle strade statali 26 e 27, sono stati i temi al centro di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i funzionari e i tecnici di Anas. Riunione promossa dal sottosegretario Tullio Ferrante e dal segretario regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, e a cui hanno partecipato i consiglieri regionali Pierluigi Marquis, Mauro Baccega e Christian Ganis.

"La riunione tecnico-operativa - scrive la delegazione valdostana di Forza Italia in una nota - si è rivelata estremamente utile e proficua poiché ci ha permesso di conoscere nel dettaglio lo stato dell'arte di tutti i principali dossier di competenza di Anas in Valle d'Aosta, ponendo nel contempo sul tavolo alcune proposte che sono state prontamente prese in considerazione. Più nel dettaglio, abbiamo appreso con soddisfazione che, con riferimento all'intervento di messa in sicurezza e ammodernamento della strada statale 26 tra Quart e Saint-Christophe, all'ingresso Est di Aosta, è stata di recente predisposta una nuova progettazione che recepisce sostanzialmente le richieste avanzate dagli enti locali coinvolti e dai commercianti che hanno le loro attività che si affacciano sul tratto interessato, così come abbiamo avuto rassicurazioni sul regolare prosieguo dei lavori alla variante della strada statale 27 tra Etroubles e Saint-Oyen".

"Per quanto concerne la rotonda di La Grenade a Sarre, invece, è allo studio una soluzione tecnica che possa bypassare l'attuale interferenza causata dalla rete dell'acquedotto - si conclude la nota - mentre per la rotatoria di Nus, oggetto peraltro di una raccolta firme, abbiamo sollecitato un approccio tecnico che possa tenere in debita considerazione le preoccupazioni in termini di sicurezza avanzate sia dall'Amministrazione comunale sia dai suoi cittadini".



