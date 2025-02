Torna dopo quattro anni il Festival des Harmonies Valdôtaines, che inizierà il 16 marzo al teatro Splendor di Aosta. Il titolo di questa edizione è ''Soli&Winds'' e vede in calendario tre concerti. L'obiettivo del festival è quello di valorizzare i musicisti cresciuti all'interno delle bande musicali, offrendo loro la possibilità di esibirsi come solisti. Il Festival si apre con il concerto della Filarmonica Margherita di Gaby e della Filarmonica di Fénis; il 23 marzo si esibiranno i Musikkapelle la Lira di Issime, la banda municipale di Aosta e quella di Donnas. La rassegna si chiudeRà il 30 marzo con Corps Philharmonique de Châtillon, la Filarmonica alpina di Hone e la banda musicale la Lyretta di Nus. Tutti e tre gli eventi si terranno alle 16 al teatro Splendor.

''Siamo molto contenti del ritorno dopo quattro anni di questo festival - spiega l'assessore alle Attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz - perché è una grande occasione per dare spazio ai nostri talenti che crescono all'interno delle nostre bande, presenti e attive nei nostri comuni. La musica bandistica riveste un ruolo importante e centrale della nostra regione''.

Il presidente della Fédération des Harmonies Valdôtaines Marino Zanolli sottolinea come: ''Questo evento vuole essere una ''restitution'' alla collettività del lavoro che fanno le nostre bande e quest'anno saranno i nostri solisti a essere valorizzati''.



