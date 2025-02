Spelgatti, 'Ue intervenga su sfruttamento sessuale minori'

"Nel corso della riunione del gruppo di controllo sull'Europol abbiamo affrontato diversi temi, riconoscendo la necessità di un intervento da parte dell'Ue. Tra questi, la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori". E' quanto dichiara la senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti (Lega) all'indomani della riunione a Varsavia del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol. "Altro tema importante - prosegue - è la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di minori e adulti, compiuto dalle reti criminali attraverso i canali dell'immigrazione clandestina.

L'Italia ha promosso strategie innovative per la difesa delle frontiere esterne dell'Unione e per la prevenzione dei flussi migratori illegali. Ha introdotto procedure accelerate di frontiera, con i respingimenti in chiave di prevenzione e con il potenziamento delle azioni di contrasto agli scafisti. Alcune di queste soluzioni sono state adottate nel nuovo Patto di immigrazione e asilo". "C'è bisogno però - conclude Spelgatti - che l'Unione europea faccia di più in termini di azione di contrasto di gestione solidale tra gli Stati membri delle procedure di ingresso e di rimpatrio, e di partenariato internazionale, per non farsi sorprendere dalle nuove ondate migratorie che minacciano di prodursi a causa di un quadro geopolitico particolarmente complesso e in continuo mutamento".





