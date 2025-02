Smau Valle d'Aosta, Edileco vince il premio Innovazione

Edileco, società cooperativa valdostana specializzata in costruzioni e riqualificazioni ecocompatibili, ha vinto il premio 'Innovazione' in occasione della prima edizione di Smau Valle d'Aosta, evento di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione nazionale e internazionale che si è svolto alla Pépinière d'Entreprises di Aosta. Il riconoscimento è stato assegnato per il supporto allo sviluppo e la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in territori strategici come la Valle d'Aosta, l'Alessandrino e il Biellese.

"Edileco ha scelto di sostenere attivamente le Cer - si legge in uno nota - senza ricorrere a contributi pubblici diretti. In particolare, nel contesto valdostano, dove il 73% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, Edileco promuove lo sviluppo delle Cer come strumento per incentivare l'autosufficienza energetica e dotare le comunità di un importante patrimonio da gestire che possa anche supportare lo sviluppo di attività locali". Il progetto, avviato nel 2024, ha già portato alla nascita di sei Cer (4 in Valle d'Aosta, una nel Biellese e una nell'Alessandrino) che si sono costituite in associazione e sono organizzate in otto configurazioni di autoconsumo condiviso, che gestiranno circa 2.25 MWp di impianti che ora sono in fase di realizzazione. "Il sostegno alle Cer - sottolinea Davide Trapani, presidente di Edileco - non solo favorisce la transizione energetica ma anche la coesione sociale e lo sviluppo territoriale: promuovendo la collaborazione tra cittadini, enti locali e imprese, le Cer diventano uno strumento per preservare e rivitalizzare i piccoli comuni, invertendo anche la tendenza allo spopolamento".



