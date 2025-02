Scuola, in Valle d'Aosta boom per gli istituti professionali

In Valle d'Aosta è 'boom' di iscrizioni agli istituti professionali, che passano dal 15.9% al 17%, registrando la migliore performance a livello nazionale. I licei continuano ad essere la scelta predominante (dal 48.2% dell'anno scorso al 49.1% di quest'anno) e sono in calo gli istituti tecnici (da 27.2% al 25.6%). I dati sono stati forniti durante una conferenza stampa per presentare gli esiti delle iscrizioni on line per l'anno scolastico 2025/2026.

"La crescita degli istituti professionali - commenta l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz - è un segno che il valore del percorso in termini di sbocchi professionali si sta consolidando". "Tra i licei - ha aggiunto la sovrintendente agli studi, Marina Fey - vanno molto bene i licei scientifici, mentre risultano in flessione le scuole di informatica e crescono quelle con indirizzo turistico. Tra i professionali, inoltre, buona performance per l'indirizzo sanitario. La scuola con il maggior numero di nuovi iscritti, 251 in totale, è il liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide".

"Abbiamo ampliato il periodo di apertura delle iscrizioni online fino al 7 febbraio - ha concluso Guichardaz - seguendo il trend nazionale. Questo ha permesso alle famiglie di prendere tempo per assumere una decisione ponderata. Negli ultimi giorni abbiamo avuto 500 iscrizioni, molti hanno avuto più tempo per una scelta responsabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA