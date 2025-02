Rogo azienda agricola a Challand-Saint-Victor, bonifica in corso

È stato spento nella notte l'incendio divampato ieri pomeriggio nell'azienda agricola di Luca Moussanet, a Challand-Saint-Victor, in frazione Abbaz.

Questa mattina sono riprese le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Le fiamme hanno completamente distrutto il fienile, danneggiato la stalla e parte della latteria e poi si sono propagate all'abitazione attigua, che però non ha subito troppi danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta e gli animali - una sessantina di bovini - sono stati portati in salvo.

Sul posto, da ieri intorno alle 16 i vigili del fuoco professionisti e i distaccamenti dei volontari di Challand-Saint-Victor e Saint-Anselme, Brusson e Verrès, oltre alla forestale della stazione di Verrès, che per ore hanno lavorato per domare il rogo, che con ogni probabilità è partito dalla stalla. Ad alimentare le fiamme è stato soprattutto il fieno. In via di accertamento le cause. Per spegnere le fiamme è intervenuto anche l'elicottero con 14 getti d'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA