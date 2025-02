Legge elettorale, Morelli 'la preferenza di genere è un passo avanti'

"La seduta del Consiglio regionale di domani, 26 febbraio, costituirà un grande momento di verità su chi vuole veramente cominciare a provare a mettere fine a un evidente deficit di democrazia, approvando, senza ulteriori escamotages o colpi di scena, la modifica della legge elettorale sottoscritta dall'Union Valdôtaine e dalle altre forze di maggioranza che introduce la preferenza di genere. Non sarà una misura risolutiva, ma un piccolo passo avanti, certamente sì!".

Così la vicepresidente dell'Uv Patrizia Morelli in un intervento sul sito lepeuplevaldotain.it A livello di "inadeguata rappresentanza politica", scrive Morelli, la "nostra Regione, con le sue attuali tre consigliere su un'assemblea regionale di 35 componenti, vanta probabilmente il record più negativo d'Italia e non solo. Un primato di cui non andare fieri. Quali le soluzioni? Tante e diversificate, che vadano ad agire su diversi fronti, ma certamente in primis è necessario un riequilibrio dei sessi là dove vengono prese le decisioni che condizionano la vita di tutti i cittadini: nelle istituzioni e nella politica".



