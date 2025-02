Legge elettorale, Fdi 'confermiamo il ricorso al referendum'

"Confermiamo che contrasteremo" questa "pseudo riforma truffa" con "l'unico mezzo reso a noi possibile, cioè il referendum confermativo la cui formalizzazione dovrà essere valutata a seguito del voto espresso domani in aula, previo conseguente controllo dei tempi e dei modi certi di effettuazione dello stesso". Così in una nota Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, riferendosi alla riforma della legge elettorale che sarà discussa dal Consiglio regionale durante la riunione che prenderà il via domani. Inoltre Fidi Vda "conferma un formale impegno con gli elettori valdostani a realizzare nei primi 100 giorni della prossima legislatura una vera riforma" che contempli "l'elezione diretta" del presidente della Regione.

"La maggioranza regionale - scrive Zucchi - aveva inserito nel suo programma elettorale del 2020 l'impegno di realizzare nella legislatura una riforma elettorale il più possibile condivisa per garantire stabilità di governo dopo i continui ribaltoni che hanno caratterizzato il recente passato. Dopo l'ultimo ribaltone tutto interno alla stessa Uv, nell'oggettiva incapacità di mettersi d'accordo neanche fra di loro, hanno partorito ora, a tempo scaduto, una modifica della legge elettorale imbarazzante che non contiene nessuno dei principi citati in premessa".

"Nell'aver definito solo nel 2019 la preferenza unica come il baluardo necessario per contrastare il controllo del voto questi campioni di incoerenza impersonati dal silenzio complice e vergognoso del presidente del Consiglio regionale Bertin, vogliono spacciare il ripristino delle cordate, utili solo per regolare i loro conti interni, come necessità voluta dagli elettori".



