Le marmotte della Cracking Art al castello di Saint-Pierre

Il castello di Saint-Pierre fino alla fine di marzo ospiterà una mostra diffusa che ha come protagoniste le marmotte della Cracking Art. L'esposizione - composta da 23 opere artistiche - coinvolge il borgo e i dintorni del maniero. L'affascinante e colorato allestimento, composto da 23 opere artistiche, rimarrà visibile fino alla fine del mese di marzo.

"La mostra delle colorate marmotte della Cracking art - spiega Santa Tutino, dirigente dell'assessorato all'ambiente - rappresenta una sorta di invasione pacifica delle marmotte che si risvegliano dal letargo e che con la loro presenza connotano il territorio dove i visitatori possono scoprire la Marmotta del Lyskamm. E' un'opportunità unica e singolare per riflettere su questo animale simbolo della montagna e sul suo ruolo nell'ecosistema montano e nel nostro ambiente". "Le nostre installazioni - aggiunge - dichiara Paolo Bettinardi, amministratore delegato di Craking art - vogliono stimolare il pubblico a osservare la natura con occhi nuovi, sottolineando l'importanza della biodiversità e della sostenibilità. La marmotta è un animale simbolico, capace di evocare il legame tra l'uomo e l'ambiente montano". Infine l'assessore Davide Sapinet ha aggiunto: "L'inserimento delle marmotte della Cracking Art, realizzate in plastica rigenerata, si inserisce perfettamente nel piano di comunicazione e di valorizzazione della Marmotta del Lyskamm. Riteniamo inoltre che il progetto abbia anche un elemento valoriale per noi importante e che si ritrova nell'attenzione verso le produzioni ecosostenibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA