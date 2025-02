Inquinamento e frode in commercio, sequestrate due cave

Due cave in Valle d'Aosta sono state poste sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta condotta dal Gruppo Carabinieri di Aosta e dal Nucleo operativo ecologico Carabinieri di Torino. Sigilli anche ai relativi macchinari. L'indagine ipotizza reati contro la salute pubblica e dei lavoratori.

"Nello specifico - si legge in una nota - sono state trovate fibre di materiale pericoloso all'interno di pietrisco prodotto in una cava in territorio valdostano, nella zona della bassa valle. Le risultanze investigative hanno portato alla emersione di un quadro indiziario da cui emergerebbe che tale materiale sarebbe stato estratto e commercializzato senza il rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alla 'pietra verde'".

Sono anche state eseguite numerose attività di perquisizione e sequestro probatorio in oltre 90 "bersagli" su tutto il territorio nazionale "al fine di identificare e bloccare la diffusione di materiale potenzialmente pericoloso". I reati ipotizzati sono "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro", "Inquinamento ambientale", "Inquinamento ambientale colposo", "Frode in commercio", "Attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata", "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente", "Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili" "relativa "alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".



