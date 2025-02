Guichardaz, 'orientamento scolastico non sempre efficace'

"L'orientamento scolastico non sempre è efficace. Una scelta non ragionata può comportare problemi di gestione e di organici. La conseguenza più delicata è sui ragazzi e sul loro benessere psicologico, in alcuni casi possono subentrare la frustrazione, la perdita di autostima, fino ad arrivare all'abbandono scolastico". A lanciare l'allarme è l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, durante una conferenza stampa sui risultati delle iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026.

"Spesso non si pensa a cosa comporta una scelta sbagliata - ha aggiunto - che porta al riorientamento con uno spreco di risorse a partire dai libri. L'orientamento è un tema centrale e strategico, bisogna ridurre fenomeni come il riorientamento tardivo o l'abbandono scolastico. Occorre far capire che non esistono scuole di serie A e di serie B, ogni percorso ha una sua dignità. Come amministrazione abbiamo investito molto su questo tema, rafforzando il ruolo dei tutor e creando un salone dell'orientamento, oltre ad attività di sensibilizzazione delle famiglie. Ma occorre far passare il messaggio che l'orientamento non è solo una vetrina dell'offerta formativa".



