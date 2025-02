Famiglia sfollata dopo incendio a Pontey, parte raccolta fondi

L'amministrazione comunale di Pontey, in collaborazione con la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, ha attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia Challancin, colpita domenica scorsa da un incendio che ha distrutto gran parte della loro abitazione e dei loro beni.

"Di fronte a questa tragedia, l'intera Comunità di Pontey si stringe attorno alla famiglia con un gesto concreto di solidarietà e vicinanza, per aiutarla a far fronte alle spese più urgenti e contribuire alla ricostruzione di quanto è andato perduto", si legge in una nota della Fondazione comunitaria.

Chiunque desideri partecipare a questa iniziativa di aiuto può effettuare una donazione tramite bonifico bancario all'Iban IT53 Q 08587 01211 000110150701 (Bcc Valdostana), intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta con la causale 'Sostegno alla famiglia Challancin - incendio Pontey'. Il sostegno verrà raccolto nel Fondo 'Pontey per tuttiì per poi essere trasferito alla famiglia.

"Siamo certi che la generosità e la solidarietà della nostra Comunità sapranno fare la differenza in questo momento di grande difficoltà", spiega il sindaco di Pontey, Leo Martinet. "Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà un segnale concreto di vicinanza e di speranza per chi sta attraversando questa prova".

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comune di Pontey al numero 0166 30131 o scrivere all'indirizzo segreteria@comune.pontey.ao.it.



