Bertschy, 'grandi strategie e azioni concrete per lo sviluppo'

"Di qui a breve andremo ad approvare un piano industriale, stiamo lavorando per il Centro unico della ricerca in Valle d'Aosta, stiamo sviluppando programmi strategici come il piano energetico. Ci sono quindi grandi strategie, azioni concrete, obiettivi da raggiungere attraverso il lavoro di tutti". Così l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, a margine della prima edizione di Smau Valle d'Aosta, che si svolge alla Pépinière d'entreprises di Aosta.

"Appuntamenti come questi con Smau, che sono legati a un lavoro che si sta sviluppando nel tempo - siamo stati a Parigi a Londra, staremo quest'anno a Stoccolma con le nostre startup -, creano le condizioni per far sì che la nostra regione venga conosciuta come un territorio dove si possono far nascere progetti di impresa, sostenerli, farli crescere. Allo stesso tempo si creano quelle condizioni perché le nostre imprese, insieme alle nostre startup, insieme ai nostri giovani possano credere fortemente nelle politiche che stiamo mettendo in campo".

"Sono delle parole chiave - ha sottolineato Bertschy - che guidano le nostre politiche in questo momento e sono quelle legate alle politiche verso i giovani, alla sostenibilità all'innovazione alla ricerca e allo sviluppo economico sociale e culturale della nostra comunità, ma anche alla competitività del nostro territorio".



