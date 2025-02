Assemblea Coldiretti Vda, 'dobbiamo unire le forze'

"Affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale. Dobbiamo unire le forze per promuovere l'agricoltura locale e tutelare i nostri prodotti e le nostre aziende, affinché possano continuare a rappresentare un'eccellenza per la Regione e ad antropizzare il territorio".

Lo ha detto Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, durante l'assemblea dell'associazione che si è svolta ad Aosta.

Tanti i temi affrontati e "fondamentali per il futuro dell'agricoltura in Valle d'Aosta": dall'applicazione della Legge regionale 17, alla nuova Dgr Agriturismo, dai piani di pascoloai pagamenti del verde agricolo. Inoltre si è parlato della prossima stagione di mobilitazioni Coldiretti a livello nazionale che coinvolgerà tutti i territori "per difendere la salubrità del cibo naturale e il cibo made in Italy, con un focus su iniziative come la raccolta firme per l'origine obbligatoria su tutti gli alimenti e la gestione della fauna selvatica".

"La nostra Assemblea rappresenta un'importante occasione di confronto e di proposta per il settore agroalimentare valdostano. È essenziale che le nostre istanze siano ascoltate e che si lavori insieme per garantire un futuro sostenibile per le nostre produzioni", ha concluso Alessia Gontier, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA