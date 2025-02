Zona franca per la ricerca, introdotte novità per il bando 2025

L'aumento della dotazione finanziaria e della durata del Bando, l'ampliamento dei codici Ateco ammissibili, la revisione dell'iter amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi con l'introduzione dell'attività di Finaosta. Sono le novità introdotte dalla Giunta regionale per il Bando "Misure per gli operatori economici insediati nella Zona franca per la ricerca e lo sviluppo" in vista dell'apertura della presentazione delle domande per il 2025.

"L'istituzione con legge regionale, nel 2023, di una Zona franca per la ricerca e lo sviluppo in Valle d'Aosta - sottolinea l'assessore Luigi Bertschy - valorizza il trasferimento tecnologico e l'innovazione, favorisce la crescita della competitività e dell'attrattività del territorio, sostiene le attività di ricerca e sviluppo, supportando lo sviluppo delle aziende già insediate e favorendo il processo di attrazione di attività economiche avanzate, di centri di ricerca e di talenti.

L'ambito è in continua evoluzione e, al fine di sostenere il tessuto industriale valdostano l'assessorato, rilevando il bisogno delle aziende, in collaborazione con la Chambre e le associazioni di categoria, lavora costantemente alla promozione di bandi e avvisi per supportare il sistema produttivo artigianale e industriale. L'obiettivo è proporre un'ampia gamma di azioni a cui le varie tipologie di imprese possono accedere".





